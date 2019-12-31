الآلاف من مؤيدي الحشد الشعبي يحاصرون السفارة الأمريكية في بغداد

نشر الثلاثاء ، 31 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تظاهر الآلاف أمام السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، الثلاثاء، وذلك احتجاجا على الغارات الجوية الأمريكية على مقار لحزب الله العراقي في سوريا والعراق، والتي أسفرت عن مقتل 25 شخصًا، الأحد.

وبحسب ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعين فقد شارك في المظاهرات نواب في البرلمان العراقي، فضلا عن قيادات في قوات الحشد الشعبي.

وبدأ عشرات المتظاهرين في نصب خيام أمام مقر السفارة، تمهيدًا للاعتصام، فيما أظهرت مقاطع فيديو إشعال النيران في إحدى بوابات مقر السفارة الأمريكية.

كان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أعرب، في وقت سابق، عن إدانته للغارات الأمريكية على مقار حزب الله العراقي، الأحد الماضي.

وقال عبد المهدي، إنه أبلغ قيادات الحشد الشعبي والجيش العراقي، بالغارات الأمريكية قبل تنفيذها، معتبرًا أن الولايات المتحدة استندت إلى أدلة "غير كافية"، فيما يخص تورط مليشيات الحشد الشعبي في الهجمات ضد القوات الأمريكية في العراق.