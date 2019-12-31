دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن العقوبات الأمريكية و"الحرب الاقتصادية" منعت بلاده من الحصول على عائدات تقدر بأكثر من 200 مليار دولار، منها 100 مليار دولار من أرباح النفط.

ونقلت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية تصريحات روحاني على هامش تدشين خط جديد للمترو بمحافظة البرز (غرب العاصمة طهران).

وأضاف الرئيس الإيراني: "لقد قمنا بكل هذه الجهود في ظروف الحرب الاقتصادية ولو لم تكن هذه الحرب لحصلنا منذ العام 2016 على أكثر من 200 مليار دولار إضافي، من ضمنه 100 مليار دولار عوائد النفط".

وتابع روحاني: "لقد واجهنا أيامًا صعبة في بداية الثورة وأعوام الحرب، ومن ثم أعوام الحظر، واليوم نواجه أعلى مستويات الحظر إلا أن شعبنا لم يرضخ وحقق المنجزات في ظل التضحية والتفاني".

من ناحية أخرى، رأى روحاني أن المناورات البحرية المشتركة بين إيران وروسيا والصين، التي جرت في خليج عمان والمحيط الهندي مؤخرًا، قد أغضبت "عالم الاستكبار، وكان أمرًا صعبًا على أمريكا وبريطانيا وبعض دول الخليج ومؤشرًا لاقتدار قواتنا المسلحة والتنسيق فيما بينها".

ومنذ إعلان الرئيس الأمريكي خروج أمريكا من الاتفاق النووي في مايو/أيار 2018، فرضت واشنطن عقوبات مُستمرة على طهران، حيث طالت قطاعات حيوية في البلاد، منها قطاع النفط.

وكانت إيران ثالث أكبر بلد مُنتج للنفط الخام في منظمة أوبك قبل أن تخضع للعقوبات الأمريكية.