الديوان السلطاني في عُمان يصدر بيانا عن صحة السلطان قابوس ويطمئن

من عُمان إلى ألاسكا.. ما رأيك في رحلة استكشافية لأكثر بقاع الأرض عزلة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—طمأن الديوان السلطاني في عُمان، الثلاثاء، باستقرار صحة السلطان قابوس بن سعيد لافتا على أنه يتابع العلاج المقرر، وذلك بعد تداول مروره بوعكة صحية على مدى الأيام الماضية.

ونقلت وزارة الخارجية العُمانية بيان الديوان السلطاني وجاء فيه: "جلالة السلطان المعظم أعزه الله يوجه شكره وتقديره إلى أبناء شعبه الكرام الميامين في كافة أنحاء الوطن العزيز على ما يبدونه من نبل في مشاعرهم، وصدق في دعواتهم، والتفاف حول قيادتهم.. سائلا الله جلت قدرته أن يحفظ عمان وأبناءها الأوفياء وأن يوفقهم نحو مزيد من التقدم والنماء لتستمر مسيرة التنمية الظافرة إلى الأهداف المرسومة لها بمشيئة الله".

وكانت الخارجية العمانية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن استقبال وزيرها، يوسف بن علوي لاتصالين هاتفيين من نظرائه في المملكة العربية السعودية وقطر للاطمئنان على صحة سلطان البلاد.

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا تقارير عن صحة السلطان قابوس بعد نشر صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، تقريرا عن صحته الأمر الذي أثار تفاعلا بين المغردين.