تداول فيديو ما قاله مواطن مصري أمام أمير قطر تميم بن حمد ووالده

أمير قطر لـ CNN: نعرف المتطرفين وليس كل من يأتي من خلفية إسلامية إرهابيا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— برز بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمواطن مصري مقيم في قطر وما قاله لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد ووالده، الشيخ حمد بن خليفة في لقاء باليوم الوطني لقطر، الشهر الماضي.

وفي مقطع الفيديو المتداول يظهر أمير قطر ووالده يقومان بتحية مجموعة من الأشخاص احتشدوا احتفالا باليوم الوطني لقطر حيث قال المواطن المصري للأمير: "ربنا يحفظك"، قبل أن يكررها مرة أخرى للشيخ خليفة بن حمد ويقبل رأسه قائلا: "ربنا يبارك فيكو ويحفظكو".

وفي مقطع الفيديو ذاته يقول والد أمير قطر حاثا الحشود خلف المواطن المصري بعدم التدافع "خشية تعرض المسن للأذى" وفقا لمغردين.

وكانت قطر قد احتفلت بعيدها الوطني في الـ18 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وسط استمرار الأزمة التي تشهدها الدوحة من جهة وكل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر من جهة أخرى.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء حول مقطع الفيديو هذا: