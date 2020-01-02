من السيسي لأبناء مبارك ومحمد صلاح.. ماذا تنبأ ميشال حايك لمصر في 2020؟

نشر الخميس ، 02 يناير / كانون الثاني 2020

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تنبؤات ميشال حايك لمصر خلال العام 2020 والتي تنوعت متطرقا لملفات سياسية وأمنية وفنية.

وفيما يلي نستعرض لكم توقعاته التي كشف عنها عبر قناة MTV اللبنانية:

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