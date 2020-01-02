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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— بعد نحو عام من الإدلاء بها، برزت مجددا تصريحات ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان ورده على سؤال عن تحول المملكة لمرحلة جديدة يطلق عليها اسم "الدولة السعودية الرابعة"، مثيرة بذلك تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

تاريخ ملوك السعودية وتسلسل انتقال الحكم وولاية العهد

هذه التصريحات اسقطها مغردون على أنها رسالة لمحاولات برزت مؤخرا حاول فيها البعض الفصل بين ملوك السعودية وبالأخص بين ولاية الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده من جهة وباقي ملوك المملكة العربية السعودية من جهة أخرى، والاستناد إلى ذلك بتوجيه انتقادات للملوك السابقين.

ويظهر في مقطع الفيديو الذي يعود إلى مطلع العام 2019، سؤال مذيعة بقناة LDC للأمير محمد بن سلمان قائلة: "هل نحن بحضرة الدولة السعودية الرابعة بكل التغييرات الجميلة التي نراها؟" ليجيب ولي العهد السعودية مكتفيا بالقول: "إحنا امتداد للدولة السعودية الثالثة.."

وجاء تداول رد ولي العهد السعودي متزامنا مع تداول مقطع فيديو نشرته قناة الإخبارية السعودية الرسمية عن إنجازات المملكة في العام 2019 من "استعادة 400 مليار ريال لخزينة الدولة إلى اكتتاب أرامكو".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي: