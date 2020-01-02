وفاة الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم.. وسفير السعودية بالإمارات يعلق

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— توفيت الإعلامية اللبنانية في قناة العربية، نجوى قاسم، الخميس، بمنزلها في دبي، في حادثة علق عليها سفير المملكة العربية السعودية في الإمارات، تركي الدخيل.

وقال الدخيل في تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر: " وداعاً للصديقة الغالية الأستاذة نجوى قاسم... وداعاً سيدة الأخلاق والأدب والمهنية والاحترافية... وداعاً صديقة الجميع... رحمة الله عليك رحمة واسعة... إنا لله وإنا إليه راجعون".

مدير أخبار قناة MBC في السعودية، مالك الروقي غرد على حسابه بتويتر معلنا خبر الوفاة قائلا: " وفاة الزميلة نجوى قاسم مذيعة قناة العربية ... كل التعازي للزملاء ولعائلتها".

خسارة كبيرة للاعلام العربي واللبناني.. الزميلة نجوى قاسم التي توفيت صباح اليوم بذبحة قلبية في منزلها في دبي.. لروحك السلام.. اخر تغريدة لها يوم امس♥️♥️♥️ Posted by Rabih M Damaj on Thursday, January 2, 2020

وتداول نشطاء وزملاء لقاسم خبر الوفاة قائلين إن السبب هو "ذبحة قلبية أصابتها في منزلها في دبي"، وهو الأمر الذي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحته بشكل مستقل.

ونشرت قناة العربية خبر وفاة قاسم قائلة: "وإذ تنعى شبكة العربية والعربية الحدث الزميلة نجوى قاسم فإنها تستذكر مشوارها الصحافي الطويل الذي بدأ مع العربية منذ انطلاقتها عام 2003 كمذيعة ومراسلة ميدانية شاركت في تغطية عدد من الأخبار والحروب لا سيما في العراق وأفغانستان".