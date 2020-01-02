رئيس وزراء قطر الاسبق يعدد أمنياته بأول تغريدة بالعام الجديد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— لفت الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر الأسبق، لعدد من الأمور التي يتمناها في العام الجديد، رافضا التعليق على السنة الماضية التي تناول بعض "إشكالياتها" سابقا.

جاء ذلك في أول تغريدة للمسؤول القطري السابق بالعام الجديد، حيث قال: "لن أعلق على السنة السابقة فقد علقت على بعض إشكالياتها. ولكن أتمنى أولا لأميرنا المفدى وللشعب القطري الكريم، وإلى كل من يعيش على تراب قطر الغالية، وكذلك إلى الأمة الخليجية والعربية والإسلامية، ان تكون هذه السنة سنة خير وتقدم ورخاء".

وتابع قائلا: "كما أسأل الله عز وجل أن يوفق القادة للعمل فيما يفيد الأمة، وتجنب كل ما يسيء لها أو يفرقها من قول أو فعل، وأن يُكرس الجهد لتقدم أمتنا علمياً وصحياً واقتصادياً، وأن يلهمهم عز وجل السداد، فتكون الحكمة سيدة الموقف، فلا يختلفوا إلى درجة الخصام ولا تكون التبعية بديلا للاتفاق الحر بيننا، وتسود الحكمة في مواقف القادة، بعيدا عن الانفعال الذي جلب الكوارث على الأمة".

وأضاف: "وأتمنى أن يصبح العقل والتعقل الذي نستخدمه في التعامل مع الأجنبي، هو السبيل في التعامل بين دولنا كذلك بالحكمة والرشاد".