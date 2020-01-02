بين جيشي مصر وتركيا.. أيهما يحتل تصنيفات عسكرية أعلى؟

بين مصر وتركيا واليونان.. من يمتلك القوة البحرية الأكبر؟

إليكم ترتيب الدول المطلة على الخليج من حيث عدد القطع البحرية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في ظل استمرار التوتر بين مصر وتركيا على خلفية الاتفاق الذي أبرمته أنقرة مع حكومة الوفاق الليبية بشأن تحديد مناطق النفوذ البحرية، نرصد لكم مقارنة بين الجيشين المصري والتركي، من حيث التصنيفات العسكرية العالمية، وفقاً لمؤسسة "غلوبال فاير باور" المختصة بالشؤون العسكرية للدول.

التصنيف العام

يحتل الجيش المصري المرتبة الـ12 عالمياً، في قائمة أقوى جيوش العالم، بينما يحتل نظيره التركي المرتبة الـ9 عالمياً من بين 137 دولة.

التصنيف من حيث القوة البشرية

تحتل مصر المرتبة 14 عالمياً في هذا الجانب إذ يبلغ عدد سكانها 99.413 مليون نسمة، بينهم قرابة 43 مليون نسمة قوة بشرية متاحة، بينما تحتل تركيا المرتبة 18 عالمياً بعدد سكان يبلغ 81.257 مليون نسمة، بينهم قرابة 41 مليون نسمة قوة بشرية متاحة.

التصنيف من حيث عدد الجنود الفاعلين

يحتل الجيش المصري المرتبة 10 عالمياً، إذ يضم 440 ألف جندي فاعل، بينما يحتل نظيره التركي المرتبة 14 عالمياً في هذا الجانب بنحو 355 ألف جندي فاعل.

القوة الجوية

التصنيف العام لسلاح الجو

يحتل سلاح الجو المصري المرتبة 9 عالمياً، بامتلاكه 1092 طائرة حربية متنوعة، في حين يحتل نظيره التركي المرتبة 10 عالمياً بـ 1067 طائرة حربية.

التصنيف من حيث عدد المقاتلات

يحتل سلاح الجو المصري المرتبة 13 عالمياً بعدد مقاتلات يبلغ 211 مقاتلة، في تفوق بسيط على نظيره التركي الذي يحتل المرتبة 14 عالمياً بامتلاكه 207 مقاتلة.

التصنيف من حيث عدد طائرات الهجوم



يحتل سلاح الجو المصري المرتبة 8 عالمياً بأكثر من 340 طائرة هجومية، في تقدم واضح أيضاً على نظيره التركي في هذا الجانب والذي يحتل المرتبة 14 عالمياً بامتلاكه 207 طائرة هجومية.

التصنيف من حيث عدد المروحيات

التفوق في هذا الجانب يميل لصالح سلاح الجو التركي الذي يحتل المرتبة 8 عالمياً بعدد المروحيات، حيث يمتلك 492 مروحية عسكرية منها 94 مروحية هجومية، بينما يحتل سلاح الجو المصري المرتبة 15 عالمياً هنا، بامتلاكه 293 مروحية عسكرية، منها 46 مروحية هجومية.

التصنيف من حيث سلاح الدبابات

يحتل الجيش المصري المرتبة 14 عالمياً في هذا الجانب بأكثر من 2160 دبابة، مقابل نظيره التركي الذي يحتل المرتبة 7 عالمياً بامتلاكه 3200 دبابة، وهنا تميل الكفة لصالح تركيا.

التصنيف من حيث سلاح المدرعات

يحتل الجيش المصري المرتبة 13 عالمياً بعدد مدرعات يبلغ 5735 مدرعة، بينما يحتل نظيره التركي المرتبة 7 عالمياً بنحو 9500 مدرعة وهنا التفوق لصالح تركيا أيضاً.

التصنيف من حيث القوة البحرية

في هذا الجانب، يبدو التفوق كبير لصالح مصر التي تحتل المرتبة 6 عالمياً، حيث يضم الأسطول البحري لها قرابة 320 قطعة بحرية منها حاملتي طائرات و7 طرادات، و4 غواصات، إضافة إلى 50 سفينة دورية و9 فرقاطات، بينما تحتل تركيا المرتبة 12 عالمياً، حيث تمتلك قرابة 194 قطعة بحرية منها 16 فرقاطة و10 طرادات و12 غواصة إضافة لـ34 سفينة دورية و11 سفينة متخصصة بالألغام.

التصنيف من حيث ميزانية الدفاع

تحتل جمهورية مصر المرتبة 45 عالمياً في هذا الجانب، إذ تصل ميزانية دفاع الجيش المصري إلى 4.4 مليار دولار، في تأخر ملحوظ على تركيا التي تحتل المرتبة 25 عالمياً من حيث الانفاق العسكري، حيث تصل ميزانية دفاع جيشها لنحو 8,600 مليار دولار سنوياً.