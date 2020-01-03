دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال وزير الدفاع الإيراني، إن القوات المسلحة ببلاده "ستنتقم" لمقتل اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في ضربة أمريكية بمطار بغداد.

جاء ذلك وفقا لتقرير نقلته وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية، وذكرت فيه: "وزير الدفاع الايراني قال في بيان تعزية باستشهاد اللواء قاسم سليماني، ان هذه الجريمة البشعة هي برهان قاطع على شر الشيطان الأكبر.. أمريكا الاستعمارية الداعمة الأكبر للإرهابيين في المنطقة والعراق ستتلقى رداً قاسياً مدوياً.."

وأكد الوزير الإيراني وفقا لوكالة تسنيم "القوات المسلحة الايرانية ستنتقم من مسببي ومنفذي عملية اغتيال اللواء قاسم سليماني.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أو ما يُعرف بـ"البنتاغون" أعلنت أن الجيش الأمريكي وبتوجيه من الرئيس، دونالد ترامب، نفذ الضربة التي قتلت سليماني، لافتة إلى أن الأخير " كان منخرطا بصورة نشطة بتطوير خطط لمحاجمة دبلوماسيين وجنود أمريكيين في العراق والمنطقة، الجنرال سليماني وفيلق القدس مسؤولان عن مقتل مئات الأمريكيين وقوات التحالف وجرح الآلاف الآخرين.. الجنرال قاسم سليماني وافق على الهجوم الذي استهدف السفارة الأمريكية في العراق هذا الأسبوع.. الضربة كانت تهدف لردع أي خطط هجوم مستقبلية لإيران.. الولايات المتحدة الامريكية ستستمر باتخاذ كل الخطوات الضرورية لحماية مواطنيها ومصالحها أينما كانت حول العالم."