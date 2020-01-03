أول تعليق رسمي لإيران على مقتل قاسم سليماني بضربة أمريكية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— علق جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، على الضربة الأمريكية التي استهدفت وقتلت اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في العراق، واصفا ذلك بـ"الإرهاب الدولي".

جاء ذلك في تغريدة لظريف على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "عمل الإرهاب الدولي للولايات المتحدة الأمريكية باستهداف واغتيال الجنرال قاسم سليماني -أكثر قوة فعالة بمحاربة داعش، جبهة النصرة، القاعدة- خطير للغاية وتصعيد غبي.. الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل كل تداعيات مغامراتها المارقة".

من جهته أعلن المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني عقد اجتماع طارئ إثر مقتل اللواء قاسم سليماني، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أو ما يُعرف بـ"البنتاغون" أعلنت أن الجيش الأمريكي وبتوجيه من الرئيس، دونالد ترامب، نفذ الضربة التي قتلت سليماني، لافتة إلى أن الأخير " كان منخرطا بصورة نشطة بتطوير خطط لمحاجمة دبلوماسيين وجنود أمريكيين في العراق والمنطقة، الجنرال سليماني وفيلق القدس مسؤولان عن مقتل مئات الأمريكيين وقوات التحالف وجرح الآلاف الآخرين.. الجنرال قاسم سليماني وافق على الهجوم الذي استهدف السفارة الأمريكية في العراق هذا الأسبوع.. الضربة كانت تهدف لردع أي خطط هجوم مستقبلية لإيران.. الولايات المتحدة الامريكية ستستمر باتخاذ كل الخطوات الضرورية لحماية مواطنيها ومصالحها أينما كانت حول العالم."