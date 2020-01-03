دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—هدد المرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي، بـ"رد قاس" على العملية الأمريكية التي استهدفت وقتلت اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وأبومهدي المهندس، نائب رئيس الحشد الشعبي في العراق.

جاء ذلك في بيان لخامنئي نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: "أصدر سماحة قائد الثورة الاسلامية بيانا اليوم الجمعة عقب استشهاد قائد فيلق القدس اللواء الشهيد قاسم سليماني والشهداء الذين كانوا برفقته خاصة مجاهد الاسلام العظيم الشهيد ابو مهدي المهندس، أكد فيه ان انتقاما قاسيا سيكون في انتظار المجرمين".

وكان جواد ظريف قد غرد معقبا على مقتل سليماني قائلا: "عمل الإرهاب الدولي للولايات المتحدة الأمريكية باستهداف واغتيال الجنرال قاسم سليماني -أكثر قوة فعالة بمحاربة داعش، جبهة النصرة، القاعدة- خطير للغاية وتصعيد غبي.. الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل كل تداعيات مغامراتها المارقة".

من جهته أعلن المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني عقد اجتماع طارئ إثر مقتل اللواء قاسم سليماني، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.