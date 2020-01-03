نتنياهو يشيد بمقتل قاسم سليماني: كان يخطط لهجمات.. والفضل لترامب

القدس (CNN)-- أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بقرار الولايات المتحدة فيما يتعلق بمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، قائلاً إن إسرائيل "تقف إلى جانب الولايات المتحدة في نضالها العادل من أجل السلام والأمن والدفاع عن النفس".

وأضاف نتنياهو قبل مغادرته اليونان متوجهًا إلى إسرائيل، الجمعة، "كما أن لإسرائيل حق الدفاع عن النفس، فإن للولايات المتحدة نفس الحقوق تمامًا".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن قاسم سليماني "مسؤول عن وفاة المواطنين الأمريكيين والعديد من الأبرياء الآخرين"، مشيرًا إلى أن سليماني "كان يخطط لمزيد من هذه الهجمات"، على حد وصفه.

وتابع نتنياهو "الرئيس ترامب يستحق كل الفضل في التصرف بسرعة وبقوة وحسم"، فيما لم يجب رئيس وزراء إسرائيل على سؤال حول ما إذا كان على علم بالضربة الأمريكية التي استهدفت سليماني.

وقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس قوات الحشد الشعبي في العراق، فجر الجمعة، في هجوم أمريكي استهدف موكب قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني والذي كان متجهًا إلى مطار بغداد.