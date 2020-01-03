وزير خارجية أمريكا ينشر فيديو "رقص" عراقيين شاكرين مقتل قاسم سليماني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعاد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، نشر مقطع فيديو يظهر "رقص" العراقيين في الشوارع بأعقاب إعلان مقتل اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

جاء ذلك في تغريدة لبومبيو على صفحته بتويتر، بتعليق قال فيه: "العراقيون- العراقيون- يرقصون في الشوارع للحرية شاكرين أن الجنرال سليماني لم يعد (موجودا)".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أو ما يُعرف بـ"البنتاغون" أعلنت أن الجيش الأمريكي وبتوجيه من الرئيس، دونالد ترامب، نفذ الضربة التي قتلت سليماني، لافتة إلى أن الأخير " كان منخرطا بصورة نشطة بتطوير خطط لمحاجمة دبلوماسيين وجنود أمريكيين في العراق والمنطقة، الجنرال سليماني وفيلق القدس مسؤولان عن مقتل مئات الأمريكيين وقوات التحالف وجرح الآلاف الآخرين.. الجنرال قاسم سليماني وافق على الهجوم الذي استهدف السفارة الأمريكية في العراق هذا الأسبوع.. الضربة كانت تهدف لردع أي خطط هجوم مستقبلية لإيران.. الولايات المتحدة الامريكية ستستمر باتخاذ كل الخطوات الضرورية لحماية مواطنيها ومصالحها أينما كانت حول العالم."

على الصعيد الآخر قال جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني بأول تغريدة تعقيبا على مقتل سليماني: "عمل الإرهاب الدولي للولايات المتحدة الأمريكية باستهداف واغتيال الجنرال قاسم سليماني -أكثر قوة فعالة بمحاربة داعش، جبهة النصرة، القاعدة- خطير للغاية وتصعيد غبي.. الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل كل تداعيات مغامراتها المارقة".