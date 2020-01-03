السيستاني: قتل سليماني انتهاك لسيادة العراق يجب كبح جماحه

إسطنبول، تركيا (CNN)-- وصف المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني، الهجوم الذي أودى بحياة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قسام سليماني بـ"انتهاك صارخ لسيادة العراق" ودعا إلى "كبح جماحه".

واعتبر السيستاني في خطبة الجمعة، التي قرأها ممثله في مدينة كربلاء، أن "العدوان بالقرب من مطار بغداد الدولي الليلة الماضية يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة العراق، وانتهاكًا للمعاهدات الدولية".

وأضاف السيستاني أن الهجوم أسفر عن "استشهاد عدد من الأبطال في الانتصار ضد داعش (داعش)".

وحذر المرجع الشيعي الأعلى في العراق من أن "هذه الحادثة وحوادث مماثلة أخرى قد تدخل البلاد في مواقف صعبة للغاية"، داعيًا الأطراف المعنية إلى "كبح جماح هذا التصرف" كما دعا إلى التحلي بـ"الحكمة".

وكان قائد فيلق القدس قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس كتائب الحشد الشعبي في العراق قتلا في هجوم أمريكي، استهدف موكب سليماني بالقرب من مطار بغداد.

وتوعدت إيران بالرد على مقتل القيادي العسكري الإيراني الأبرز، فيما كلف المرشد الأعلى للثورة الإيراني علي خامنئي، العميد إسماعيل قاآني بخلافة سليماني في قيادة فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.