أول تغريدة لترامب بعد مقتل قاسم سليماني والمهندس في العراق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تغريدة تحتوي على العلم الأمريكي فقط، دون أي تعليق، وذلك في أول تغريدة ينشرها بعد إعلان الحشد الشعبي في العراق مقتل اللواء الإيراني قاسم سليماني، قائد فيلق القدس وأبومهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي.

من جهته أكد الحرس الثوري الإيراني في شريط عاجل على قناة برس تيس في الإيرانية الرسمية، مقتل سليماني بـ"غارة أمريكية" شنتها مروحيات على مطار بغداد الدولي.

ويذكر أنه وفي 8 أبريل/ نيسان، صنفت أمريكا الحرس الثوري كنظمة إرهابية، إذ قال وزير خارجية أمريكا، مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي: أعلن عن نيتنا بتصنيف الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، بما في ذلك فيلق القدس، كمنظمة إرهابي خارجية وفقاً للمادة 219 من قانون الهجرة والتوطين.

وبحسب مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، يقدر وجود قرابة 150 ألف شخص ضمن الحرس الثوري. كما يمكن للقوة أيضاً دعم الجيش الإيراني الاعتيادي، الذي يمتلك قرابة 350 ألف جندي، بأنظمة دفاع خارجية.