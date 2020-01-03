ترامب يرد على وصف بوتين بـ"القاتل".. ومحلل: لماذا لا تتعامل مع قاسم سليماني؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قتل اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بالإضافة على أبومهدي المهندس، نائب رئيس الحشد الشعبي في العراق في مطار بغداد الدولي.

وقال الحشد في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "اعلام الحشد الشعبي يؤكد استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الحاج ابومهدي المهندس وقائد فيلق القدس قاسم سليماني بغارة أمريكية استهدفت عجلتهم على طريق مطار بغداد الدولي.. وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا.."

ويذكر أنه وفي 8 أبريل/ نيسان، صنفت أمريكا الحرس الثوري كنظمة إرهابية، إذ قال وزير خارجية أمريكا، مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي: أعلن عن نيتنا بتصنيف الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، بما في ذلك فيلق القدس، كمنظمة إرهابي خارجية وفقاً للمادة 219 من قانون الهجرة والتوطين.

وبحسب مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، يقدر وجود قرابة 150 ألف شخص ضمن الحرس الثوري. كما يمكن للقوة أيضاً دعم الجيش الإيراني الاعتيادي، الذي يمتلك قرابة 350 ألف جندي، بأنظمة دفاع خارجية.