دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قالت وزارة النفط العراقية إن "عددًا من الموظفين يحملون الجنسية الأمريكية" ممن يعملون في شركات النفط في جنوب العراق سيغادرون البلاد "استجابة لطلب حكومتهم".

وقالت الوزارة، في بيان لها الجمعة، إن "الظروف طبيعية في حقول النفط في جميع أنحاء العراق". وأضافت أن الإنتاج والتصدير لم يتأثرا، حسبما أوردت وكالة الأنباء العراقية.

وفى وقت سابق من يوم الجمعة، دعت وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين إلى مغادرة العراق على الفور.

ويأتي ذلك تزامنًا مع تصاعد التوتر في المنطقة، بعد مقتل قائد قوات فيلق القدس قاسم سليماني ونائب رئيس وحدات الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، وآخرين في غارة جوية أمريكية على موكبهم قرب مطار بغداد الليلة الماضية.

كان وزير الدفاع الإيراني قال إن القوات المسلحة ببلاده "ستنتقم" لمقتل اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في ضربة أمريكية بمطار بغداد.

وصباح الجمعة، ارتفعت أسعار النفط ضمن تداعيات مقتل سليماني... وقفزت العقود الآجلة لخام برنت، وهو مؤشر عالمي، بنسبة 3.4٪ إلى 68.45 دولار للبرميل يوم الجمعة. وارتفعت العقود الآجلة للنفط الأمريكي بنسبة 3.2%، حيث وصلت إلى 63.12 دولار للبرميل.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 14% بعد أن أدت هجمات على منشأتين لشركة أرامكو السعودية إلى تعطيل 5% من إمدادات النفط العالمية اليومية.