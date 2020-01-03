مقارنة بين قدرات الجيش الأمريكي ونظيره الإيراني

دبي،الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في ظل التوترات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة على خلفية قتل الولايات المتحدة الأمريكية للواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بالإضافة إلى أبومهدي المهندس، نائب رئيس الحشد الشعبي في العراق في مطار بغداد الدولي، نرصد لكم مقارنة سريعة بالأرقام بين قدرات الجيش الإيراني ونظيره الأمريكي وفقاً لموقع غلوبال فاير باور.

التصنيف العالمي

يحتل الجيش الأمريكي المرتبة الأولى عالمياً بينما يحتل نظيره الإيراني المرتبة الرابعة عشر بين أقوى جيوش العالم، ونرصد لكم المقارنة فيما يلي:

القوة البشرية

يتجاوز عدد سكان الولايات المتحدة 329 مليون نسمة، بينهم 144 مليون نسمة قوة بشرية متاحة في حين يصل عدد أفراد الجيش الأمريكي إلى 2.141 مليون جندي بينهم 860 في قوات الاحتياط، في حين يبلغ عدد سكان إيران أكثر من 83 مليون نسمة بينهم قرابة 47 مليون نسمة قوة بشرية متاحة في حين يصل عدد أفراد الجيش الإيراني الى 873 ألف جندي بينهم 523 ألف جندي فاعل و 350 ألف في قوات الاحتياط.

القوة الجوية

يحتل سلاح الجو الأمريكي المرتبة الأولى عالمياً حيث يمتلك 13398 طائرة حربية، بينها 2362 مقاتلة، و2831 طائرة هجومية، وأكثر من 1153 طائرة شحن عسكري، إضافة إلى 2853 طائرة تدريب، و5760 مروحية عسكرية منها 971 مروحية هجومية.

كما تمتلك أمريكا عدداً هائلاً من المطارات الصالحة للخدمة يبلغ عددها 13513 مطارا، في حين يحتل سلاح الجو الإيراني المرتبة 24 عالمياً ويمتلك 509 طائرة حربية متنوعة منها 142 مقاتلة و165 طائرة هجومية و89 طائرة نقل عسكري، إضافة الى 126 طائرة مروحية.

القوة الأرضية

لدى الجيش الأمريكي أكثر من 6287 دبابة و39223 مدرعة و992 مدفعا ذاتي الحركة وأكثر من 864 مدفعا ميدانيا، إضافة إلى 1056 راجمة صواريخ، في حين يمتلك نظيره الإيراني أكثر من 1600 دبابة و2345 مدرعة و570 مدفعاً ذاتي الحركة إضافة الى 1900 راجمة صواريخ.

القوة البحرية

يضم الأسطول البحري الأمريكي 415 قطعة بحرية منها 24 حاملة طائرات، و22 فرقاطة، و68 مدمرة و68 غواصة، إضافة إلى 11 كاسحة ألغام، في حين يضم الأسطول البحري لإيران قرابة 400 قطعة بحرية متنوعة منها 6 فرقاطات و3 طرادات و34 غواصة، بالإضافة الى 88 سفينة دورية و3 سفن متخصصة بالألغام.

القوة النووية

تعد القوة النووية العامل الفاصل في ميزان القوى بين الدول ويُعتقد أن الولايات المتحدة تمتلك 4000 سلاح نووي، وفقًا لموقع Atomic Scientists’ Nuclear Notebook.

ميزانية الدفاع

تبلغ ميزانية الدفاع ومعدل الانفاق السنوي للجيش الأمريكي 716 مليار دولار أمريكي، أما نظيره الإيراني فتبلغ 6.3 مليار دولار أمريكي فقط وهذا فارق كبير جداً.