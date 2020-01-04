نيويورك، الولايات المتحدة الامريكية (CNN)—قال دينيس روس، المستشار الرئاسي الأمريكي السابق لشؤون الشرق الأوسط، إن على دول الخليج زيادة إجراءات الحماية الأمنية 3 أضعاف بأعقاب مقتل اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

جاء ذلك في مقابلة لروس مع الزميل وولف بليتزر على CNN كرد على سؤال "إلى جانب إسرائيل دول مثل السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وآخرين في المنطقة هل يجدر بها القلق؟" حيث قال: "اعتقد أن عليهم مضاعفة إجراءات الأمن والحماية 3 أضعاف، وعليهم التركيز على الأنظمة الدفاعية ضد الطائرات الموجهة (درون)".

وأردف: "حتى قطر التي لها علاقات مختلفة مع إيران، لأن هناك قاعدة أمريكية ضخمة فيها، واعتقد انهم قلقون حول ذلك أيضا".

وتابع المستشار الرئاسي الأمريكي السابق: "رغم ذلك اعتقد أننا سنرى استخداما (إيرانيا) إضافيا للميليشيات بصورة غير مباشرة، اعتقد أن الإيرانيين سيحاولون خلق انطباع نفي وإنكار مرافق لرسائل لا يمكن فهمها بصورة خاطئة بأن طهران وراء ذلك".

سفير إيران في الأمم المتحدة، ماجد تاخت رافانشي، عقّب في مقابلة للسفير الإيراني مع الزميلة إيرين بيرنيت على CNN حيث قال: "الولايات المتحدة بدأت حربا ضد إيران ليس فقط بشكل اقتصادي ولكن إلى ما أبعد من ذلك عبر اغتيال واحد من أرفع جنرالاتنا، الشعب في إيران والمنطقة حزين، لا يمكننا فقط غلق أعيننا على ما حدث الليلة الماضية بالتأكيد سيكون هناك ثأر، وثأر قاس وستتصرف إيران كما تراه والمكان والزمان سيتم تحديده من قبل إيران".

وكان المرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي، هدد بـ"رد قاس" على العملية الأمريكية التي استهدفت وقتلت اللواء قاسم سليماني، وأبومهدي المهندس، نائب رئيس الحشد الشعبي في العراق، في بيان، الجمعة.