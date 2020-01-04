دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال مسؤول عراقي لـCNN، إن صاروخ كاتيوشا سقط بالقرب من السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء في وسط بغداد، فيما أكد مصدر آخر سقوط 3 صواريخ على قاعدة القوات الجوية الأمريكية في بلد بمحافظة صلاح الدين، والتي تعد أكبر القواعد الأمريكية في العراق.

وقالت خلية الإعلام الأمني بالحكومة العراقية، إن عددًا من الصواريخ، استهدفت ساحة الاحتفالات ومنطقة الجادرية في بغداد، دون وقوع أي خسائر بشرية حتى الآن.

جاء ذلك فيما قال مسؤول أمريكي لـCNN، إن أجهزة الاستخبارات الأمريكية جمعت معلومات حول تعزيز إيران لقدراتها الصاروخية في إطار استعداداتها للرد على مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني في غارة جوية أمريكية في بغداد، قبل أيام.

وأوضح المصدر، أن الولايات المتحدة، تراقب الموقف، لاتخاذ القرار المناسب فيما يخص الرد الإيراني، مشيرًا إلى أن واشنطن لن تستهدف كتائب الحشد الشعبي المدعومة من إيران إلا إذا تعرضت المصالح الأمريكية للهجوم.

وقال محسن رضائي، الأمين العام لمجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران، إن الجيش الإيراني يخطط للرد على مقتل سليماني بحصر كافة القواعد والمواقع الأمريكية في البلاد المحيطة بإيران، لافتًا إلى أن ما سماها "فصائل المقاومة" في سوريا والعراق واليمن ولبنان، والمدعومة من بلاده، على استعداد للرد على مقتل سليماني.