الحكومة العراقية تعلن حالة الحداد على سليماني والمهندس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، السبت، حالة الحداد بعد وفاة قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس وحدات الحشد العراقي أبو مهدي المهندسن لمدة 3 أيام.

جاء ذلك حسبما أفاد حساب رئيس الحكومة العراقية في موقع تويتر، بعد ساعات من انتهاء مراسم تشييع سليماني والمهندس، والتي شارك فيها الآلاف بالعاصمة العراقية بغداد.

يأتي ذلك فيما سقط صاروخ كاتيوشا قرب السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء في وسط بغداد، مساء السبت، وفقا لمسؤول عراقي تحدث لـCNN، فيما أكد مصدر آخر سقوط 3 صواريخ على قاعدة القوات الجوية الأمريكية في بلد بمحافظة صلاح الدين، والتي تعد أكبر القواعد الأمريكية في العراق.

وقالت خلية الإعلام الأمني بالحكومة العراقية، إن عددًا من الصواريخ، استهدفت ساحة الاحتفالات ومنطقة الجادرية في بغداد، دون وقوع أي خسائر بشرية حتى الآن.

كان مسؤول أمريكي قال لـCNN، إن أجهزة الاستخبارات الأمريكية جمعت معلومات حول تعزيز إيران لقدراتها الصاروخية في إطار استعداداتها للرد على مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني في غارة جوية أمريكية في بغداد، قبل أيام.

ولدى لقائه وزير خارجية قطر في وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن "أمريكا ستدفع الثمن باهظًا"، مُضيفا أنها تتحمل مسؤولية جميع تداعيات مقتل سليماني.

وعلى ذات الوتيرة، قال قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، السبت، إن مقتل سليماني "سيؤدي إلى رد فعل استراتيجي انتقامي سينهي بالتأكيد الوجود الأمريكي في المنطقة"، وفقًا لوكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية.

وأضاف سلامي: "يجب تسجيل هذا البيان في مكان ما، لأن الجميع سيرون كيف سيتم إثباته لاحقًا".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن قتل سليماني كان بغرض "منع حرب وليس إشعالها"، مؤكدًا أنه لا توجد مساعي لتغيير النظام الإيراني.

بينما هدد المرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي، بـ"رد قاس" على العملية الأمريكية، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.