من هو إسماعيل قاآني خليفة قاسم سليماني بقيادة فيلق القدس؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عيّن علي خامنئي، المرشد الأعلى بإيران، الجمعة، العميد إسماعيل قاآني ليقود قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني وذلك بأعقاب مقتل اللواء قاسم سليماني في غارة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي.

إسماعيل قاآني

وفيما يلي نقدم لكم نبذة سريعة عن قاآني وفقا لما نشرته وكالة أنباء مهر الإيرانية شبه الرسمية:

العميد اسماعيل قاآني هو من مواليد مدينة مشهد وأحد القادة حرس الثوري الإيراني في فترة "الدفاع المقدس" (الحرب من سبتمبر 1980 حتى أغسطس 1988)، وتولى مناصب عسكرية عديدة، وكان الرجل الثاني بعد الفريق الشهيد قاسم سليماني في فيلق القدس.

ومن اهم المهام التي أوكلت له:

- قيادة "فرقة الإمام رضا (ع) – 21" التابعة للحرس الثوري خلال الفترة من 1984 لغاية 1988.

- قائد فرقة "النصر -5" في 1988.

- نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة لاستخبارات الحرس الثوري في 2007- 2008.

- نائب قائد فيلق القدس في 2019.

- قائد فيلق القدس 2020.