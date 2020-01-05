نشر الأحد ، 05 يناير / كانون الثاني 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- صوَت مجلس النواب العراقي على قرار نيابي من 5 إجراءات يلزم الحكومة بإلغاء طلب المساعدة من التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء العراقية.

وقالت وكالة الأنباء العراقية إنه فيما قرر البرلمان رفع جلسته إلى السبت المقبل، فإنه أصدر اليوم قرارًا يتضمن إلزام الحكومة بإلغاء طلب المساعدة المقدم منها إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش "وذلك لانتهاء العمليات العسكرية والحربية في العراق وتحقيق النصر والتحرير".

وأضافت الوكالة أن "نص القرار تضمن أيضًا مُطالبة الحكومة العراقية بالعمل على إنهاء تواجد أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية، ومنعها من استخدام الأراضي والمياه والأجواء العراقية لأي سبب كان".

كما شمل "نص القرار الطلب من وزير الخارجية التوجه وبنحو عاجل إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وتقديم الشكوى ضد الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب ارتكابها انتهاكات وخروقات خطيرة لسيادة وأمن العراق"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.

أما البند الرابع من نص قرار البرلمان العراقي، فطالب الحكومة بالتحقيق "في ملابسات القصف الأمريكي وإعلام مجلس النواب بالنتائج خلال سبعة أيام من تاريخ القرار"، الذي يعتبر ساريًا من تاريخ التصويت عليه.

وفي وقت سابق من اليوم، طلب رئيس الحكومة العراقية عادل عبدالمهدي من البرلمان اتخاذ قرار بشأن وجود القوات الأمريكية بالبلاد، مُعتبرًا أنها قامت بـ"تجاوزات مُتكررة" عبر "قرارات انفرادية تجريمية"، حسب تعبيره.

وفي معرض تعليقه على قتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في غارة جوية أمريكية يوم الجمعة الماضي، قال عبدالمهدي إن "الطائرات المسيرة الأميركية والمروحيات تجوب سماء بغداد دون إذن رسمي".