تداول فيديو ردة فعل قيس الخزعلي أمين عصائب الحق بالعراق على طلب الثأر

نشر الأحد ، 05 يناير / كانون الثاني 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر قيس الخزعلي، الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيعية في العراق (إحدى حركات الحشد الشعبي) وردة فعله أمام حضور طالبوه بالثأر لمقتل اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وأبومهدي المهندس، نائب رئيس الحشد الشعبي.

ويظهر في مقطع الفيديو الذي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من مكان تصويره الخزعلي مرتديا الزي العسكري وهو يضرب بيده على عنقه وسط الحضور.

ووفقا للموقع الرسمية لعصائب أهل الحق فإن الخزعلي "شارك في مراسيم تشييع الشهداء القادة الحاج أبو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني ورفاقهم في النجف الأشرف، بالزي العسكري بمراسيم التشييع بحضور جماهيري كثيف من أهالي النجف الأشرف وجمهور المقاومة الإسلامية والحشد الشعب، بعدها أدى سماحته الصلاة مع المؤمنين على جنازة الشهداء القادة وسط هتافات المصلين التي تتوعد امريكا بالثأر والانتقام لدماء الشهداء".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي: