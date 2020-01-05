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نشر الأحد ، 05 يناير / كانون الثاني 2020

CNN في موقع استهداف قاسم سليماني بالقرب من مطار بغداد

بعد مقتل سليماني.. هل سترد إيران على أمريكا بنفس الطريقة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو من مراسم التشييع التي أقيمت بالعراق للواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

جنازة سليماني

وتناول النشطاء موضوع ما كان في التشييع الذي أقيمت بسيارة شيفروليه أمريكية الصنع إلى سلاح المرافقين بالإضافة على خود ومعدات أخرى كلها صنعت في الولايات المتحدة الامريكية.

ويذكر أن أبومهدي المهندس، نائب رئيس الحشد الشعبي (ميليشيات شيعية في العراق) قتل إلى جانب سليماني في الغارة الأمريكية التي استهدفت سيارتين قرب مطار بغداد، فجر الجمعة.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي: