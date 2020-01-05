"إيران تحوّل علم قطر للأسود" يبرز بتويتر.. ما رأي دبلوماسي سابق؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة واسعة الصور الرسمية التي نشرتها وكالة الأنباء القطرية من لقاء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن، بنظيره الإيراني، جواد ظريف، في طهران، السبت.

وبرزت في الصورة استخدام المراسم الإيرانية لعلم قطري ذو لون داكن إلى جانب العلم الإيراني في الصورة التذكارية التي اخذها المسؤولان، الأمر الذي أثار تكهنات بين مغردين حول دلالات ذلك وخصوصا بأن اللقاء يأتي بأعقاب مقتل اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

الدبلوماسي السابق عمر غانم، الخبير في شؤون البرتوكولات والمراسم، قال في تدوينة له على انستغرام: "ادعى هؤلاء ان دولة قطر غيرت علمها للون الأسود مجاملة للإيرانيين. تعليقي ان دولة قطر غيرت درجة لون علمها عام 2012 من اللون العنابي المائل للبني إلى اللون العنابي الاخف قوة من ناحية الطول الموجي للون. وعادة تحتفظ ادارات البروتوكول في كل وزارات خارجية الدول بنسخ من إعلام كل دول العالم ليتم استخدامها في اللقاءات التي تنعقد مع ضيوف من هذه الدول. لم تتخذ العديد من ادارات البروتوكول حول العالم خطوات لتعديل لون العلم القطري في قاعدة معلوماتها وفي مخازنها وفقا لمشاهداتنا وهذا تقصير يحسب على هذه الدول".

وأضاف: "ومع تقادم الزمن وطول فترة الخزن فمن الطبيعي ان يتغير اللون. وهذا ما حدث كثيرا كما ترون في الصور أعلاه. دون ان ادخل في موضوع اضاءة الصورة وكفاءة العدسة وما إلى ذلك.."

وفيما يلي نستعرض لكم أبرز ما تداوله نشطاء حول هذا الموضوع: