دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداولت وسائل إعلام إيرانية مقطع فيديو يظهر رفع راية حمراء فوق مسجد جمكران في مدينة قم بإيران، وذلك وسط ازدياد حدة التوتر بأعقاب مقتل اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد.

ونشر الناشط الإيراني، سيفات زهراء، مقطع الفيديو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي بتعليق قال فيه: "لأول مرة بالتاريخ يرفع علم أحمر فوق القبة المقدسة بمسجد جامكاران في مدينة قم الإيرانية.. العلم الأحمر: رمز معركة قوية مقبلة".

أما الإعلامية وسيلة عولمي، فعلقت في تغريدة قائلة: "رفع العلم الأحمر في قم الإيرانية.. وهي إشارة للثأر بعد مقتل قاسم سليماني".

من جهته علّق الكاتب المصري سامح عسكر قائلا: "في إيران تقليد شعبي يرفع الأعلام الحمراء فوق المآذن حزنا على فقدان شخصية ما أو جماعة، ولا تنزل هذه الأعلام إلا بعد (الثأر) لو كان مقتولا هذه الأعلام رفعت أمس في معظم مدن إيران، في إشارة على أنها لن تعود لمكانها في المسجد إلا بعد الثأر لسليماني.. لا أعلم الحقيقة تاريخ رفع العلم الأحمر فوق المآذن عند الإيرانيين، ولكن بعد التقصي وجدته عرفا شيعيا برفع راية الحسين لو أرادوا الثأر كما تقدم، وصديق يقول أنه تقليد موروث من زمن المختار الثقفي الذي انتقم بقتل كل المتورطين باغتيال الإمام الحسين.."