دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للمسيح يحضن ترامب في رد على الصورة التي نشرها موقع المرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي، والتي تظهر ما وصف بـ"حضن الإمام الحسين لقاسم سليماني" بعد مقتله بغارة أمريكية قرب مطار بغداد، فجر الجمعة.

الصورتان المتداولتان لترامب والمسيح (يمين) وسليماني والإمام الحسين (يسار)

الصورة التي يتداولها نشطاء لترامب والمسيح ليست جديدة وسبق أن برزت في عيد الفصح العام 2017 ونشرتها صفحة مزيفة على فيسبوك باسم ""تيفاني ترامب" وفقا لموقع "بز فييد"، بتقرير نشره في أبريل/ نيسان العام 2017، وأثارت حينها جدلا واسعا بالأوساط الأمريكية.

ويذكر أن الصورة التي نشرها موقع خامنئي حملت تعليقا مقتضبا من بيان المرشد الأعلى بإيران بأعقاب إعلان مقتل سليماني، وجاء فيه: "ها قد حلّق لواء الإسلام العظيم وشامخ القامة إلى السماوات. لقد عانقت ليلة أمس أرواح الشهداء الطيّبة روح قاسم سليماني الطاهرة. إنّ سنوات من الجهاد الخالص والشّجاع في ساحات مقارعة شياطين وأشرار العالم، وأعوام من تمنّي الشّهادة في سبيل الله بلّغت أخيراً سليماني العزيز هذه المنزلة الرّفيعة إذ سُفكت دماؤه الطاهرة على يد أشقى أفراد البشر على وجه الأرض. إنّني أتقدّم بأسمى آيات التبريك لصاحب العصر والزّمان بقية الله الأعظم (أرواحنا فداه) ولروحه الطاهرة وأعزّي الشّعب الإيراني.. ~من بيان الإمام الخامنئي عقب استشهاد اللواء قاسم سليماني ٢٠٢٠/١/٣".

وكانت وزارة الدفاع الامريكية أو ما يعرف بـ"البنتاغون" قد عقبت في بيان على قتل سليماني، قالت فيه: "بتوجيه من الرئيس، اتخذ الجيش الأمريكي عملا دفاعيا حاسما، لحماية الأمريكيين في الخارج عبر قتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني المصنف كمنظمة إرهابية بالولايات المتحدة الأمريكية".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حول هذه الصورة: