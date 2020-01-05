مستشار ترامب للأمن القومي يرد على تهديدات إيران ويحذر

نشر الأحد ، 05 يناير / كانون الثاني 2020

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—حذر روبيرت اوبراين، مستشار شؤون الأمن القومي للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إيران من الانتقام لمقتل اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قائلا إنها وإن قررت المضي قدما في ذلك فيسكون هناك "عواقب وخيمة".

وأضاف أوبراين في مقابلة على قناة فوكس الامريكية إن الرئيس ترامب سبق وأظهر ضبط نفس عال "بوجه استفزازات إيرانية كبيرة" إلا أن مقتل متعاقد أمريكي بهجوم صاروخي على قاعدة قرب كركوك بالعراق في الـ27 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي كان "خطا أحمرا".

وعن العملية التي قتل فيها قاسم سليماني، قال أوبراين: "سليماني كان يسافر حول المنطقة ويقوم بتحضير خطة لمهاجمة الأمريكيين عبر وكلاء وحلفاء لإيران بسوريا ولبنان والعراق".

وأردف المستشار الرئاسي الأمريكي: "كنا نمتلك المعلومات الاستخباراتية بأنه (قاسم سليماني) كان يعمل ويخطط لهذه الهجمات وتدخلنا لحماية حياة الأمريكيين".