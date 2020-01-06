خامنئي يؤم صلاة الجنازة على جثمان قاسم سليماني في جامعة طهران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أم المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، المصلين في جامعة طهران، في صلاة الجنازة على جثامين قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني ونائب رئيس الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس بالإضافة إلى عدد من ضباط الحرس الثوري الإيراني، والذين قتلوا في الغارة الأمريكية التي استهدفت موكب سليماني قرب مطار بغداد، يوم الجمعة الماضي.

وتجمع آلاف الإيرانيين في جامعة طهران للمشاركة في صلاة الجنازة على جثمان سليماني، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام إيرانية، واحتشد المشيعون في وقت مبكر من صباح الاثنين في جامعة طهران ومحيطها، حاملين صور قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

وردد الآلاف المشاركين في صلاة الجنازة، هتافات "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل"، حاملين لافتات تطالب بالانتقام لمقتل سليماني.

وأقيمت في العاصمة العراقية بغداد، مراسم جنائزية لسليماني، السبت الماضي، قبل نقل جثمانه وجثامين مرافقيه إلى العاصمة الإيرانية طهران.

وتوعد مسؤولون إيرانيون، الولايات المتحدة بـ"رد انتقامي قاس"، بعد مقتل سليماني في الغارة الأمريكية، فجر الجمعة الماضي.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باستهداف 52 موقعًا إيرانيا، من بينها مواقع ثقافية وتاريخية، إذا ما تعرضت المصالح الأمريكية لهجمات انتقامية إيرانية، فيما شهد البرلمان العراقي تحركات للتصويت على قرار برحيل القوات الأمريكية في العراق، على خلفية مقتل سليماني، فيما هدد الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات غير مسبوقة على بغداد إذا ما تم إقرار ذلك.