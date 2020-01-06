الرياض، المملكة العربية السعودية (CNN)—قال مصدر حكومي سعودي لـ CNN، إن الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي "سيدعو إلى ضبط النفس"، ويناقش "وقف التصعيد" لدى لقائه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في واشنطن، يوم الاثنين.

وقال المصدر لـCNN إن السلطات السعودية تشعر بالقلق إزاء التصعيد عقب مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس، في غارة أمريكية استهدفت موكبه ونائب رئيس الحشد الشعبي بالعراق أبو مهدي المهندس وآخرين قرب مطار بغداد، يوم الجمعة الماضي.

وأضاف المصدر الحكومي السعودي: "نحن نعرف كيف يبدو ذلك... لا نريد الفوضى في المنطقة، لقد كنا هدفا من قبل"، قائلا: "يمكن أن نكون هدفا مرة أخرى".

وأشار المصدر السعودي إلى أنه الأمير خالد بن سلمان بتوجيه من (شقيقه) ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، فهو سيكون في واشنطن "لمناقشة طريقة لتهدئة الوضع".

وقال المسؤول السعودي أيضًا إن الحكومة السعودية لم تكن على علم بأن سليماني كان لديه أي رسائل لهم قبل مقتله، وهو ما تحدث عن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي.

كان عبد المهدي قال خلال جلسة للبرلمان العراقي، الأحد، إنه كان من المقرر أن يلتقي سليماني الذي "كان سيحمل رسالة من الجانب الإيراني ردًا على الرسالة السعودية التي وجهناها إلى الجانب الإيراني من أجل التوصل إلى اتفاقات مهمة في الأوضاع في العراق والمنطقة".

وقال المصدر السعودي: "لسنا على علم بأنه كان لدى (سليماني) أي رسالة".