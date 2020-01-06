نشر الأحد ، 05 يناير / كانون الثاني 2020

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- نفت هيئة الأركان العامة للجيش الكويتي "بشكل قاطع" استخدام القواعد العسكرية للبلاد في "شن هجمات ضد أهداف معينة في دولة مجاورة"، وفقًا لبيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وقال بيان هيئة أركان الجيش الكويتي إن التقارير التي تشير إلى خلاف ذلك كانت "غير صحيحة".

ويأتي النفي الكويتي بعد أن ذكرت وسائل إعلام أن قاعدة أمريكية في الكويت اُستخدمت في شن هجوم الطائرة الأمريكية دون طيار، الذي أسفر عن مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني قرب مطار بغداد يوم الجمعة.

ومنذ مقتل سليماني، تصاعدت حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط، مصحوبة بتهديدات متبادلة بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين.

ومساء الأحد، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تغريداته عبر تويتر ستُصبح بمثابة إخطار للكونغرس إذا قامت إيران بضرب أي أهداف أمريكية، مؤكدًا أن رد الولايات المتحدة سيكون بسرعة وبقوة كاملة، وربما بطريقة غير متناسبة، على حد تعبيره.

وفي وقت سابق من اليوم، صوَت البرلمان العراقي على قرار يلزم الحكومة بالعمل على إنهاء وجود القوات الأمريكية في البلاد، ضمن تداعيات الضربة الأمريكية الأخيرة.