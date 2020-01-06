دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجهت السفارة الأمريكية في المملكة العربية السعودية تحذيرا جديدا لرعاياها من "خطر متزايد" لإمكانية وقوع هجمات بصواريخ وطائرات بدون طيار (درونز)، وذلك بعد يومين من تحذير مشابه، لكن مع حذف جملة عن عدم علمها بـ"تهديدات محددة وذات مصداقية"، وإضافة إرشادات عن كيفية التصرف وقت القصف.

وفي 3 يناير/ كانون الثاني بعد أن أعلنت واشنطن عن قتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، قالت السفارة الأمريكية بالرياض، في رسالة أمنية، إنه "في ضوء الأحداث في المنطقة، ترغب البعثة الدبلوماسية في تذكير المجتمع الأمريكي بالحفاظ على الوعي الأمني ​​المتزايد واتباع الممارسات الأمنية السليمة أثناء التواجد في المملكة العربية السعودية".

وأضافت أن "البعثة ليست على علم بأي تهديدات محددة وذات مصداقية لمصالح الولايات المتحدة أو المواطنين الأمريكيين في المملكة"، مشيرة إلى أنه "في الماضي، شنت جهات فاعلة إقليمية معادية للسعودية هجمات بصواريخ وطائرات بدون طيار ضد أهداف مدنية وعسكرية على حد سواء داخل المملكة".

وتابعت بالقول: "يتعرض المواطنون الأمريكيون الذين يعيشون ويعملون بالقرب من القواعد العسكرية والبنية التحتية المدنية المهمة، وخاصة في المنطقة الشرقية والمناطق القريبة من الحدود مع اليمن، لخطر متزايد من هجمات الصواريخ والطائرات بدون طيار".

وفي 5 يناير/ كانون الثاني، نشرت السفارة الأمريكية بالرياض رسالة أمنية تحذر فيها رعاياها مجددا خطر متزايد لهجمات الصواريخ والطائرات بدون طيار، لكن جاءت الرسالة الثانية دون الجملة التي جاءت في الرسالة الأولى حول عدم علمها بأي تهديدات محددة، كما جاء في الرسالة الثانية إرشادات عما يجب فعله إذا وقع هجوم.

وأشارت السفارة الأمريكية إلى أن المملكة العربية السعودية لديها نظام صافرات الإنذار من الدفاع المدني، لكنها قالت إنه "قد لا يكون هناك تحذير مسبق من هجوم صاروخي أو طائرة بدون طيار"، وحثت السفارة المواطنين الأمريكيين في المملكة على مراجعة الاحتياطات التي يجب اتخاذها في حالة وقوع هجوم فورا.

وأوضحت أن هذه الاحتياطات هي: