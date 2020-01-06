واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) - قال اثنان من كبار المسؤولين الأمريكيين، الأحد، إن هناك معارضة واسعة النطاق داخل الإدارة الأمريكية لاستهداف المواقع الثقافية في إيران، وذلك في حال إذا شنت واشنطن ضربات انتقامية ضد طهران.

يأتي هذا رُغم أن الرئيس دونالد ترامب قال قبل يوم إن هذه المواقع من بين عشرات المواقع الإيرانية التي حددتها واشنطن كأهداف مُحتملة.

وقال مسؤول أمريكي لـCNN، إنه "لا شيء يحشد الناس مثل التدمير المُتعمد للمواقع الثقافية المُحببة، سواء كان تدمير داعش للآثار الدينية أو حرق مكتبة لوفين في الحرب العالمية الأولى، فإن التاريخ يُظهر أن استهداف المواقع التي تعطي معنى الحضارة ليس فقط غير أخلاقي، ولكنه أيضًا هزيمة ذاتية".

وأضاف المسؤول الأمريكي أن "الشعب الفارسي يتمتع بتاريخ جميل ومؤثر للغاية، من الشعر والمنطق والفن والعلوم. قادة إيران لا يرقون إلى مستوى هذا التاريخ، لكن أمريكا ستخدم بشكل أفضل من خلال القادة الذين يحتضنون الثقافة الفارسية، وليس التهديد بتدميره".

وقال مسؤول أمريكي آخر كان يعمل سابقًا في إدارتي ترامب أوباما لـCNN: "من حيث المبدأ، نحن كدولة وكجيش لا نهاجم المواقع الثقافية لأي خصم".

إضافة إلى ذلك، قالت مصادر عدة لـCNN إنه لا توجد مؤشرات في هذا الوقت على أن الولايات المتحدة ستضرب المواقع الثقافية في إيران.

وتأتي تعليقات المسؤولين الحاليين والسابقين بعد ساعات من تهديد ترامب، في سلسلة تغريدات أمس السبت، بمهاجمة 52 موقعًا إيرانيًا - بما في ذلك المواقع الثقافية - في حال ردت طهران عسكريًا على الغارة الأمريكية قرب مطار بغداد يوم الجمعة، التي قُتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني وآخرين.

وقُوبلت تهديدات ترامب بانتقادات، لأنه من غير المعتاد أن تستهدف الولايات المتحدة المواقع الثقافية وليس المواقع العسكرية، حيث تشير بعض الانتقادات إلى أن هذا الإجراء قد ينتهك القانون الدولي.

وكان من بين منتقدي الرئيس الأمريكي، كولين كال نائب مساعد الرئيس السابق باراك أوباما ومستشار الأمن القومي لنائب الرئيس جو بايدن، الذي كتب عبر تويتر إن استهداف مثل هذه المواقع سيكون "جريمة حرب".

ولم يرد البيت الأبيض على طلب CNN للتعليق مساء أمس السبت، للحصول على تفاصيل بشأن تغريدة الرئيس الأمريكي. كما طلبت CNN اليوم تعليقا بشأن المعارضة داخل الإدارة الأمريكية على ما قاله ترامب.

في حين دافع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأحد، عن تهديدات ترامب، قائلا في مقابلة مع CNN إن مثل هذه الإجراءات لن تنتهك القانون الدولي، وبدلاً من ذلك اقترح أن يكون ذلك استمرارًا لمحاولة الإدارة للردع والدفاع.

وقال بومبيو: "يجب أن يعلم الشعب الأمريكي أننا سندافع عنه دائمًا وسنفعل ذلك بطريقة تتسق مع حكم القانون الدولي والدستور الأمريكي".