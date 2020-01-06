دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف صورًا للحظة احتشاد آلاف الإيرانيين في جنازة قائد فيلق القدس قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي بالعراق أبو مهدي المهندس، إضافة لعدد من ضباط الحرس الثوري الإيراني، الذين قتلوا في غارة أمريكية استهدفت موكبهم قرب مطار بغداد، يوم الجمعة الماضي.

وخاطب ظريف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر تويتر: "هل سبق لك أن رأيت مثل هذا البحر من الإنسانية في حياتك؟ هل مازلت ترغب في الاستماع إلى المهرجين الذين ينصحونك في منطقتنا؟ وهل مازلت تتخيل أنه يمكنك كسر إرادة هذه الأمة العظيمة وشعبها؟"

وكرر ظريف مقولته التي أطلقها عقب مقتل سليماني، قائلا: "بدأت نهاية الوجود الأمريكي الخبيث في غرب آسيا".

كان المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، قد أمَ المُصلين في جامعة طهران، في صلاة الجنازة الاثنين. وتجمع آلاف الإيرانيين في جامعة طهران للمشاركة في صلاة الجنازة على جثمان سليماني، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام إيرانية.

وأقيمت في العاصمة العراقية بغداد، مراسم جنائزية لسليماني، السبت الماضي، قبل نقل جثمانه وجثامين مرافقيه إلى العاصمة الإيرانية طهران.

وفي وقت سابق قال حسن دهقان، المستشار العسكري للمرشد الأعلى بإيران، لـCNN إن رد بلاده على مقتل سليماني سيكون عسكريًا بالتأكيد وأنه سيكون ضد مواقع عسكرية.

في حين هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باستهداف 52 موقعًا إيرانيا، من بينها مواقع ثقافية وتاريخية، إذا ما تعرضت المصالح الأمريكية لهجمات انتقامية إيرانية، فيما شهد البرلمان العراقي تحركات للتصويت على قرار برحيل القوات الأمريكية في العراق، على خلفية مقتل سليماني، فيما هدد الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات غير مسبوقة على بغداد إذا ما تم إقرار ذلك.