انتقادات لعدم إعلان البيت البيض لقاء ترامب بنائب وزير الدفاع السعودي

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— انتقدت جمعية مراسلي البيت الأبيض عدم إعلان الإدارة الأمريكية عن لقاء الرئيس دونالد ترامب بنائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، يوم الاثنين، على هامش زيارته إلى واشنطن.

انتقادات جمعية مراسلي البيت الأبيض جاءت بعد تغريدة كتبها الأمير خالد بن سلمان في حسابه عبر تويتر، الثلاثاء، كشف فيها عن لقائه ترامب، في وقت لم يُعلن البيت الأبيض شيئا عن الاجتماع بشكل رسمي.

وقال نائب وزير الدفاع السعودي إن لقائه ترامب جاء بتوجيهات شقيقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي حمل رسالة منه إلى الرئيس الأمريكي.

وقالت الجمعية، في بيان لها: "التقى الرئيس ترامب مع نائب وزير الدفاع السعودي في البيت الأبيض أمس، لكن الجمهور لم يعلم عن الاجتماع حتى أصدرت الحكومة السعودية بيانًا بشأنه اليوم. كما نشرت الحكومة السعودية صورًا للرئيس وكبار مستشاريه".

وأضافت الجمعية: "ينبغي أن يكون الاجتماع مع زعيم أجنبي في المكتب البيضاوي، على الأقل (مُدرجًا) على جدول عام (يتم إرساله يوميًا للصحافة) مع بيان للاجتماع يصدر بعد انتهائه"، مُعتبرة عدم الكشف عن اللقاء سابقة لرؤساء أمريكيين من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

ورأت جمعية مراسلي البيت الأبيض أنه "من المثير للقلق أن نرى أن حكومة المملكة العربية السعودية تتمتع بشفافية أكبر من البيت الأبيض بشأن اجتماع مع الرئيس في المكتب البيضاوي".

وبعد هذه الانتقادات، كتب ترامب تغريدة نصية دون تفاصيل حول الاجتماع، الذي قال إنه كان "جيد جدًا لقاء الأمير خالد بن سلمان"، لافتا أنهما ناقشا ملفات تتعلق بالأمور التجارية والعسكرية وأسعار النفط والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

كان مصدر حكومي سعودي قال لـ CNN، يوم الاثنين، إن الأمير خالد بن سلمان "سيدعو إلى ضبط النفس"، ويناقش "وقف التصعيد" لدى لقائه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في واشنطن، يوم الاثنين.

وقال المصدر لـCNN إن السلطات السعودية تشعر بالقلق إزاء التصعيد عقب مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس، في غارة أمريكية استهدفت موكبه ونائب رئيس الحشد الشعبي بالعراق أبو مهدي المهندس وآخرين قرب مطار بغداد، يوم الجمعة الماضي.

وأضاف المصدر الحكومي السعودي: "نحن نعرف كيف يبدو ذلك... لا نريد الفوضى في المنطقة، لقد كنا هدفا من قبل"، قائلا: "يمكن أن نكون هدفا مرة أخرى".