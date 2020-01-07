ألمانيا تسحب بعض قواتها من العراق مؤقتًا بسبب التوترات

برلين، ألمانيا (CNN)-- قال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية لـCNN، إن الجيش الألماني سحب بعض قواته المتمركزة في العراق من البلاد، وذلك على خلفية التوترات الناتجة عن مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني في غارة أمريكية ببغداد، يوم الجمعة الماضي.

وأوضح المتحدث، أنه تم نقل حوالي 35 جنديًا من بغداد والتاجي إلى الكويت والأردن بشكل مؤقت، مشيرًا إلى أن القوات الألمانية الأخرى المتمركزة في العراق لا تزال موجودة، على سبيل المثال في أربيل.

وتعرضت السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد وقاعدة بلد الجوية الأمريكية في محافظة صلاح الدين لهجمات صاروخية قبل يومين، بعد تهديدات إيرانية بالانتقام لمقتل قاسم سليماني، في الوقت الذي نفت فيه وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، نيتها سحب القوات الأمريكية في العراق.