أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لـCNN، إن أيام الولايات المتحدة في الشرق الأوسط "أصبحت معدودة"، مضيفًا أن ذلك لا يعود إلى إجراءات ستتخذ ضد القوات الأمريكية في المنطقة لكن "لأنهم غير مرحب بهم".

ووصف وزير الخارجية الإيراني، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "لا يحترم القانون الدولي"، و"على استعداد لارتكاب جرائم حرب"، في إشارة ربما إلى تهديد الرئيس الأمريكي باستهداف مواقع ثقافية إيرانية إذا ما تعرضت القوات الأمريكية في الشرق الأوسط لهجمات إيرانية.

واعتبر ظريف في مقابلة مع فريد بليتغن من CNN، الثلاثاء، أن ترديد الإيرانيين لهتافات "الموت لأمريكا" في المراسم الجنائزية لقاسم سليماني والمظاهرات في إيران، هو "ثمن الغطرسة"، على حد وصف,

وأوضح وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، أن الولايات المتحدة انتهكت ثلاثة مبادئ بمقتل الجنرال قاسم سليماني، قائلًا "لقد انتهكت الولايات المتحدة ثلاثة مبادئ: السيادة العراقية، والاتفاق الذي أبرمته مع العراق"، وأضاف "لقد حصلوا على رد من البرلمان العراقي"، وتابع ظريف "لقد انتهكوا مشاعر الناس، وسوف يحصلون على رد من الناس".

ووصف ظريف في حواره لـCNN، الغارة الأمريكية التي أسفرت عن مقتل قاسم سليماني، بأنه عمل عدواني ضد العراق وهجوم مسلح ضد إيران، مضيفًا "لقد قتلوا أحد أكثر القادة احتراما، ومعظم القادة الكبار"، و"سنرد. لكننا سنرد بشكل متناسب وليس بشكل غير متناسب. لأننا ملتزمون بالقانون. نحن ملتزمون بالقانون. نحن لسنا خارجين على القانون مثل الرئيس ترامب".

وقال وزير الخارجية الإيراني إنه "على الولايات المتحدة أن تستيقظ على هذا الواقع وهو أن سكان هذه المنطقة غاضبون".

وعندما سألته CNN، عما إذا كان بإمكان إيران أن تضرب في أي وقت مع مليشياتها في المنطقة والقوات التي تقف في صفها، أجاب ظريف، "لا، لدينا أشخاص في صفنا في هذه المنطقة. هذا أكثر أهمية بكثير".

واستطرد ظريف، أن ترامب والولايات المتحدة يعتقدان أن "المعدات العسكرية الجميلة" هي التي تحكم العالم، لكنه تابع "المعدات العسكرية الجميلة لا تحكم العالم، فالناس يحكمون العالم"، مضيفًا "سكان هذه المنطقة يريدون خروج الولايات المتحدة".