حزب الله العراقي: سنقاوم لإجبار القوات الأمريكية على الانسحاب

بغداد، العراق (CNN)-- قال محمد محي المتحدث باسم كتائب حزب الله العراقية، التابعة للحشد الشعبي المدعوم إيرانيًا لـCNN، إن المليشيات العراقية لن تجد حلًا سوى مقاومة القوات الأمريكية، إذا قررت الولايات المتحدة عدم الانسحاب من العراق، معتبرًا أن إرادة الشعب العراقي اتحدت مع إرادة البرلمان في تلك الرغبة، مؤكدًا أنه في حالة عدم حدوث ذلك "سوف يتركوننا بلا خيار سوى مقاومتهم".

وأضاف محي "نحن كشعب عراقي سنقاوم باستخدام كل مواردنا وقواتنا حتى نجبر القوات الأمريكية على مغادرة العراق".

وأشار المتحدث باسم كتائب حزب الله العراقي، الذي تعرضت مواقعه في سوريا والعراق لقصف أمريكي الأسبوع الماضي، إلى أن "هناك نية لدى جميع قوى المقاومة الوطنية لتشكيل جبهة مقاومة موحدة كما فعلنا في الماضي في معركتنا ضد داعش".

وأسفرت الغارات الأمريكية على مواقع حزب الله العراقي عن مقتل 25 شخصا، في أعقاب مقتل متعاقد أمريكي في هجوم صاروخي على قاعدة أمريكية في مدينة كركوك.

وكان وزير الدفاع العراقي مارك إسبر، نفى في وقت سابق، الثلاثاء، أي نية للإدارة الامريكية لسحب قواتها من العراق، ويعمل البرلمان العراقي على إقرار مشروع قانون يطالب القوات الأمريكية بالانسحاب من العراق، على خلفية مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس مليشيات الحشد الشعبي يوم الجمعة الماضي، في غارة أمريكية بالقرب من مطار بغداد.