أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – ذكر مصدر دبلوماسي عربي لـCNN أن العراق أرسل تحذيرا لأمريكا كشف فيه عن القواعد العسكرية التي ستستهدفها إيران في "عملية سليماني" بناء على معلومات تلقتها بغداد من مسؤولين إيرانيين.

من جانبه، قال مسؤول عسكري عراقي رفيع، فضل عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية الموقف، أن القوات الأمريكية كانت تمتلك معلومات عن الهجوم مسبقا، وقامت باتخاذ التدابير اللازمة قبل يومين من تنفيذه.

وكانت قد نشرت CNN تقريرا الثلاثاء، ذكرت فيه أن الاستخبارات الأمريكية رصدت تحركات للمعدات العسكرية الإيرانية، الإثنين، وكانت الدفاعات الجوية الأمريكية في المنطقة بحالة تأهب عالية.

وكان قد قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، إن إيران بعثت برسالة شفهية للعراق مفادها أن "الهجوم بدأ أو سيبدأ قريبا" على مواقع عسكرية أمريكية، مشيرا إلى أن الأمريكيين اتصلوا بالحكومة العراقية تزامنا مع سقوط الصواريخ على القاعدتين.

وقال عبد المهدي: "حذرنا بالتأكيد القادة العسكريين العراقيين ليتخذوا التدابير الاحتياطية اللازمة، لا ضحايا من الجانب العراقي نتيجة الهجوم ولم نتلق معلومات رسمية عن خسائر قوات التحالف"، على حد تعبيره.