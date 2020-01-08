هزتان أرضيتان بالقرب من مفاعل بوشهر النووي في إيران

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- سجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، هزتين أرضيتين، جنوب غربي إيران، في وقت مبكر من صباح الأربعاء.

وبحسب الهيئة، فإن الهزتين ضربتا محافظة بوشهر الإيرانية، حيث بلغت قوة الهزة الأولى 4.9 درجة بمقياس ريختر، على بعد 10 كيلومترات من مدينة بورازجان، بينما بلغت قوة الهزة الثانية 4.5 درجة بمقياس ريختر، على بعد 17 كيلومترًا من مدينة بورازجان، وفقا لوكالة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وتقع محطة بوشهر النووية على الساحل الإيراني إلى الجنوب الغربي من بورازجان، وهي ليست بعيدة عن مركز تلك الهزات الأرضية.

كان زلزال آخر بلغت قوته 5.1 درجة، ضرب المنطقة نفسها قبل أقل من أسبوعين.