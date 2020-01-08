إسبر لـCNN: لا نتطلع إلى حرب مع إيران لكننا جاهزون لحسمها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في ظل التصعيد الذي تشهده المنطقة بأعقاب الهجوم الصاروخي الذي شنه الحرس الثوري الإيراني على قاعدتين عسكريتين تضمنا قوات أمريكية في العراق الأربعاء، عبر الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد عن أمنياته بألا يمس الشر دول المنطقة ومن ضمنها قطر قبل أن يحذف التغريدة.

وقال بن مساعد في التغريدة التي نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: " أدعو الله أن يجنبنا كل شر وسوء.. وبرغم الخلاف مع قطر.. أدعو الله أن يجنب قطر وشعبها كل سوء.. التهديد الإيراني يشمل جميع الدول المجاورة لها.. وشرها وضررها قديم ومستمر".

واختفت التغريدة بعد دقائق عن صفحة الأمير السعودي، ليجيب في أحد الردود على التساؤلات التي أثيرت حولها قائلا: "نعم حذفتها لبذاءات في بعض الردود يعف اللسان عن ذكرها.. ومهما بلغ الخلاف مع قطر لا أتمنى ولا أسعد بضرب إيران لقطر ولا أتمنى لشعبها السوء.. والله يكفي دول الخليج وشعوبه شرور إيران وضررها"، على حد تعبيره.

وكان قد شن الحرس الثوري الإيراني هجوما صاروخيا على قاعدتين جويتين تضمان قوات أمريكية في العراق، ردا على مقتل قائد فيلق القدس التابع لها، قاسم سليماني، الجمعة الماضي.