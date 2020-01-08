إسبر لـCNN: لا نتطلع إلى حرب مع إيران لكننا جاهزون لحسمها

كيف رد ظريف على سؤال حول خطر نشوب حرب شاملة في الشرق الأوسط؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استهدف الحرس الثوري الإيراني قاعدتين تضمان قوات أمريكية في العراق، الثلاثاء، بموجتين من الصواريخ ردا على مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني سابقا، قاسم سليماني، في عملية أطلق الإيرانيون عليها "عملية سليماني"، فيما يلي نستعرض أبرز المستجدات حول تطورات الوضع في العراق، فور وصولها لنا.

ترامب: كل شيء على ما يرام

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن كل شيء على ما يرام بعد الهجوم الصاروخي الإيراني مشيرا إلى أن أمريكا لديها الجيش الأقوى والأكثر جهوزية في العالم ولفت إلى أن تقييم الأضرار جار وقال إنه سيدلي ببيان حول القضية الأربعاء.

ظريف والإجراءات "المناسبة"

نشر وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف تغريدة قال فيها إن بلاده أنهت اتخاذ إجراءات "مناسبة" للدفاع عن النفس وفقا للمادة رقم 51 من ميثاق الأمم المتحدة مؤكدا أن إيران لا تريد التصعيد لكنها ستدافع عن نفسها في وجه أي "عدوان" عليها.

لا أمريكيين في المناطق المستهدفة

أكد مسؤول عسكري أمريكي أن المنطقة التي ضربت في قاعدة عين الأسد لم تكن تحتضن أمريكيين

دفن قاسم سليماني

تلفزيون "برس" الإيراني يعلن دفن قاسم سليماني بعد قصف الحرس الثوري قوات أمريكية بالعراق

الحرس الثوري يهدد باستهداف الداخل الأمريكي

هدد الحرس الثوري الإيراني بضرب الداخل الأمريكي في حال قرر البنتاغون توجيه ضربة مضادة لطهران ردا على استهداف القاعدتين الأمريكيتين في العراق، وذلك عبر قناته على تليغرام.

ضحايا عراقيين في الهجمات على القاعدتين

صرح مصدر أمني عراقي لـCNN أن ضحايا عراقيين سقطوا خلال الهجوم الصاروخي الأمريكي على القواعد الأمريكية في البلاد ومن غير المعلوم بعد ما إذا كان الضحايا قد أصيبوا أو قتلوا.

وزير الدفاع الأمريكي يتصل برئيس الوزراء العراقي

أجرى وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، اتصالا بمكتب رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، ووجد صعوبة بالوصول له، ومن غير المعلوم ما إذا كان عبد المهدي هو من أجاب على الاتصال لكن المؤكد أن اتصالا على أعلى مستوى جرى بين واشنطن وبغداد.

البنتاغون يعلن استهداف قاعدتين في العراق على الأقل بأكثر من 12 صاروخا

أعلن البنتاغون عن استهداف قاعدتين تضمان قوات أمريكية وأخرى تابعة للتحالف الدولي في العراق بأكثر من 12 صاروخا، إحداهما على قاعدة الأسد والأخرى قاعدة أربيل، وأشار إلى أن مصدر الصواريخ كان الأراضي الإيرانية.

10 صواريخ على الأقل تستهدف قاعدة عين الأسد

استهدف الحرس الثوري الإيراني قاعدة عين الأسد الجوية التي تضم قوات أمريكية غربي العراق، كرد على مقتل قاسم سليماني.