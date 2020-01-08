قرقاش بعد هجمات إيران الصاروخية: إنهاء التصعيد ضروري وحكيم

إسبر لـCNN: لا نتطلع إلى حرب مع إيران لكننا جاهزون لحسمها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إلى تغليب الحلول السياسية على المواجهة والتصعيد في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بعد ساعات من استهداف إيران لقاعدتين عسكريتين تضمان قوات أمريكية في العراق، فجر الأربعاء، ردًا على مقتل قاسم سليماني.

وكتب قرقاش، في تغريدة له على تويتر، الأربعاء " من الضروري أن تنسحب المنطقة من التوترات الحالية والمثيرة للقلق، إنهاء التصعيد ضروري وحكيم، يجب اتباع المسار السياسي نحو الاستقرار".

وكانت السلطات العراقية أعلنت، استهداف قاعدتين عسكريتين تضمان قوات أمريكية بنحو 22 صاروخا باليستيًا، فيما لم تقع أي خسائر بشرية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تعليقه على الهجوم، إن كل شيئ على ما يرام، في إشارة إلى محدودية آثار الهجمات الإيرانية، فيما هددت إيران بالتصعيد إذا ما قررت الولايات المتحدة الرد على الهجمات الإيرانية والتي جاءت في إطار الرد على مقتل قاسم سليماني يوم الجمعة الماضي في غارة أمريكية في بغداد.