أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تحطمت طائرة ركاب أوكرانية، صباح الأربعاء، بعد إقلاعها بقليل من مطار الخميني في طهران، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وأفادت وكالة أنباء "الطلبة" الإيرانية بأن الطائرة من طراز بوينغ 737 وسقطت إثر "مشاكل تقنية"، وأضافت أنها كانت تحمل على متنها 180 شخصا من الركاب وطاقم الطائرة.

وقال بير حسين كوليوند رئيس خدمات الطوارئ الطبية في إيران، إن معظم الركاب الذين كانوا على متن رحلة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية لقوا حتفهم، مشيرًا إلى أن طواقم الطوارئ وصلت إلى موقع تحطم الطائرة، لكن لا يمكنها المساعدة بسبب استمرار اشتعال النيران فيها في الوقت الحالي.

وبحسب خدمة FlightRadar 24 لتتبع الرحلات الجوية، فإن الطائرة من طراز بوينغ 737، كانت تعمل منذ حوالي 3 سنوات ونصف.

من جانبها، قالت شركة بوينغ المصنعة للطائرة، إنها تتابع تقارير وسائل الإعلام الإيرانية، حول سقوط الطائرة، مضيفة، على لسان المتحدث باسم الشركة لـCNN، أن الشركة لا تزال تجمع معلومات حول الحادث.