دوريات عسكرية بمحيط القواعد الأمريكية بعد الهجمات الصاروخية في العراق

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بغداد، العراق (CNN)-- قال مسؤول عسكري أمريكي لـCNN، إن القوات الأمريكية في العراق بدأت دوريات في محيط القواعد العسكرية التي تضم عناصر الجيش الأمريكي، في أعقاب الهجمات الصاروخية التي استهدفت قاعدتين للقوات الأمريكية.

وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الطائرات المروحية الهجومية، كانت تدور حول قواعد تضم قوات أمريكية في العراق.

وفي بغداد، رصد فريق CNN، طائرة حربية من طراز AC-130 فوق وسط بغداد، بما في ذلك المنطقة الخضراء التي تضم السفارة الأمريكية، بعد فترة قصيرة من الهجمات الصاروخية الإيرانية.

وأطلقت إيران أكثر من 10 صواريخ باليستية على قاعدتين عسكريتين للقوات الأمريكية، وذلك في إطار الرد الإيراني على مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، في غارة جوية أمريكية، يوم الجمعة الماضي.

ودُفن سليماني في مسقط رأسه بمدينة كرمان الإيرانية، بعد مراسم جنائزية حاشدة في عدد من المدن الإيرانية فضلا عن العاصمة العراقية بغداد.

كان مسؤول عسكري أمريكي، كشف في تصريحات خاصة لـCNN، أن الجيش الأمريكي كان لديه تحذير مبكر بما يكفي من الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على القواعد العسكرية التي تضم قوات أمريكية في العراق.

وقال المصدر إن "التحذير كان مبكرا بما يكفي لتشغيل صافرات الإنذار وابتعاد العناصر عن طريق الأذى والنزول إلى الغرف المحصنة تحت الأرض".

وفجر الأربعاء، أعلن الحرس الثوري الإيراني، قصف قاعدة "عين الأسد" العسكرية بالعراق التي تستضيف قوات أمريكية بالصواريخ الباليستية، "انتقاما" لمقتل قائد الحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني، فيما أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن إيران أطلقت دستة صواريخ على قوات أمريكية وقوات التحالف الدولي في قاعدة "عين الأسد" وفي أربيل.