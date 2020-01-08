أبرز قدرات الصاروخ الذي قصفت به إيران قواعد أمريكية في العراق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--استخدم الحرس الثوري الإيراني، في قصف قواعد عسكرية تضم جنودا أمريكيين في العراق صواريخ من طراز "قيام" رداً على مقتل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني في غارة أمريكية قبل أيام في مطار بغداد الدولي، وفقاً لوكالة تسنيم الإيرانية للأنباء شبه الرسمية.

وأفادت وكالة تسنيم بأن الحرس الثوري أطلق عشرات الصواريخ نحو قاعدة عين الأسد الأمريكية وقاعدة أربيل والتاجي في العراق.

ويبلغ مدى صاروخ "قيام" الباليستي 800 كلم، وأزيح الستار عنه لأول مرة عام 2010 وهو اول صاروخ إيراني يعمل بدون جناح، وفقاً لوكالة تسنيم.

ويبلغ طول الصاروخ 11.5 متر وهو قادر على حمل رأس متفجر يزن نحو 635 كيلوغراما، كما يبلغ الوزن الإجمالي للصاروخ 6380 كيلوغراماً

والصواريخ التي تنتجها وزارة الدفاع الإيرانية تصفها طهران بأنها تمتاز بالدقة في إصابة الأهداف ويمكن إطلاقها من منصات برية أو بحرية.

وفجر الأربعاء، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن قصف قاعدة "عين الأسد" العسكرية بالعراق التي تستضيف قوات أمريكية بالصواريخ الباليستية، "انتقاما" لمقتل قائد الحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني، فيما أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن إيران أطلقت عشرة صواريخ على قوات أمريكية وقوات التحالف الدولي في قاعدة "عين الأسد" وفي أربيل.

وكشف مسؤول عسكري أمريكي، في تصريحات خاصة لـCNN، أن الجيش الأمريكي كان لديه تحذير مبكر بما يكفي من الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على القواعد العسكرية التي تضم قوات أمريكية في العراق.

وقال المصدر إن "التحذير كان مبكرا بما يكفي لتشغيل صافرات الإنذار وابتعاد العناصر عن طريق الأذى والنزول إلى الغرف المحصنة تحت الأرض".