دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس إن أمريكا أصبحت أكثر قوة أمانا، بعد القرار "الحاسم" للرئيس دونالد ترامب بقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، على حد قوله.

بينس نشر صورة له مع ترامب لدى اجتماعهما عقب إطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ على قاعدتين عسكريتين تأويان قوات أمريكية في العراق.

وفي وقت سابق، انتقد خبراء الأمن القومي في الولايات المتحدة تغريدة لبينس، قال فيها إن 10 من خاطفي الطائرات في أحداث 11 سبتمبر تلقوا مساعدة قاسم سليماني.

وأوضح المتحدث باسم بينس، كاتي والدمان، في وقت لاحق أنه كان يتحدث عن 12 من الخاطفين والذين سافروا إلى أفغانستان عن طريق إيران، وأنه لم يشر إلى أن إجمالي الخاطفين كانوا 12 شخصًا فقط.