احتجاز 3 عراقيين للاشتباه في تسريب معلومات حول تحركات سليماني لأمريكا

بغداد، العراق (CNN)-- احتجزت السلطات العراقية 3 أشخاص يعملون في مطار بغداد الدولي مساء الخميس، للاشتباه في قيامهم بتسريب معلومات مفصلة عن تحركات قاسم سليماني إلى الأمريكيين، وفقًا لمصدرين على دراية مباشرة بالتحقيق.

وأكد المصدران، بشرط عدم الكشف عن هويتهما، بسبب مخاوف أمنية، أن المحتجزين الثلاثة مواطنون عراقيون.

وبدأت السلطات العراقية تحقيقًا هذا الأسبوع في ملابسات الضربة الأمريكية التي قتلت الجنرال الإيراني قاسم سليماني وشخصية عراقية شبه عسكرية، ويتابع المحققون ما يشتبه في أنه "شبكة تجسس" يُعتقد أنها سربت معلومات وتفاصيل عن تحركات سليماني إلى الأمريكيين.

ويعتقد المحققون العراقيون أن المعلومات المشتبه في تسريبها كانت أساسية للعملية الأمريكية التي قتلت سليماني وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس وحدات الحشد الشعبي، المدعومة من إيران.

وركز التحقيق، الذي يرأسه فالح الفياض، مستشار الأمن القومي العراقي، على استجواب أفراد الأمن في مطار بغداد الدول ، حيث وقع الهجوم.

ووصل سليماني إلى مطار بغداد قادمًا من دمشق وفقًا للمصادر، والتي أشارت إلى أن تحقيقا موازيا تجريه السلطات السورية في مطار دمشق الدولي، مضيفة أن المحققين العراقيين والسوريين يتواصلون مع بعضهم البعض.